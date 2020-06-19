Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак потрапила у черговий скандал, розкривши секрет своїх подруг

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Собчак опублікувала дві свої фотографії. Одну зірка залишила, як було, а другу сильно отфотошопила. Варто відзначити, що на другому знімку ведуча зовсім не схожа на себе. Вона виглядає як багато інстаграмних зірок: їй зменшили обличчя, виправили колір шкіри.

«А ви ще ображаєтеся, якщо я з кимось із вас, подружки, не вітаюся при зустрічі. Як нам впізнати один одного?))», - пожартувала Собчак, натякнувши, що її подруги публікують в мережі не самі правдиві фото.

За кілька годин її пост оцінило майже 170 тисяч осіб. В коментарях їй залишили масу коментарів. Не стрималася Віра Брежнєва, яка поставила під постом смайл.

«Це адресовано Яні Ру?», "Та ти вже з усіма пересварилася", «Повз Рудковську всі проходять повз?», «Я ніколи не користуюся фотошопом, мені здається, це розвиває величезні комплекси, коли на фотці один, а в дзеркалі інший», «Ксенія, Ви і до і після дуже красива», «Клас, ось би і в житті так можна було б», «ось згодна)) деяких не відразу впізнаєш», «Ну на першому фото фотошоп теж присутній, не лукавте», «Головне, що не жирна як Тіна», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Собчак зробила скандальну заяву про події в Україні: "Миру не буде ніколи".

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