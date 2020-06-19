Український телеведучий Володимир Остапчук присвятив вірші своєї коханої Христині Гірник

Як повідомляє Politeka.net він опублікував зворушливий пост на своїй сторінці в Instagram і поділився спільною фотографією зі своєю обраницею.

На знімку пара позує на мальовничому тлі Ейфелевої вежі в Парижі. Володимир Остапчук підняв свою другу половинку на руки, притримуючи нижче талії. А дівчина сміється, однією рукою обнімає зірку за плечі, а другою притримує шапку, щоб не злетіла.

У віршах телеведучий висловив небажання йти на поводу у шанувальників. Він підкреслив, що хоче жити вільно і не збираюся питати дозволу на любов.

Багато користувачів соцмережі підтримали Володимира Остапчука та його кохану в коментарях:

"Дуже рада,що ви щасливі😍😘❤️ фотки кайф🔥🔥🔥"; "Вона копія першої дружини, вибачте"; "Бережіть кохання, це так необхідно!)🌻🌻🌻"; "Ви дуже гарна пара, люблю вас".

Раніше Христина Гірник теж висловилася про почуття до зірки:

«Але цей вибір тільки мій і тільки мені з ним йти! Тому немає сенсу слухати підказки друзів, поради «порадників», і навіть родичів! Я доросла дівчинка і можу сама зробити свій вибір. Я точно знаю, як я хочу і вже точно знаю, як я не хочу!», - написала вона.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про що впав шлюбі телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".

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