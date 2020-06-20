Відома модель Кассандра Сьєнега показала, як виглядає без найважливішого
На фото красуня позувала в сукні з відкритими плечима, в якому було шикарне декольте. Кассандра вирішила не надягати бюстгальтер і продемонструвала самі пікантні частини тіла. Образ зірка доповнила яскравим макіяжем, а сама позувала навпроти легендарного "Міста Ангелів", закривши очі від задоволення і спокусливо вигнувшись. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали безліч коментарів:
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"Красива жінка", "Ви дивовижна і гаряча, відчуття, що ви по-справжньому спокусливі та гарячі", "Ти виглядаєш абсолютно приголомшливо", "Гарна картинка", "Люблю стріляти з тобою".
Повідомлялося, що відома модель Кассандра Сьєнега, зірка журналу Playboy показала себе в сміливому "котячому" образі.
Красуня в цей раз позувала в топі і трусиках із забарвленням тигра. Кассандра спокусливо вигнулась і села частково на стіл. Волосся у зірки в цей раз були розпущені, а для більшого спокуси дівчина взялася за них рукою.
Раніше ми повідомляли, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) вражає зовнішністю.
Так, в одних з останніх сториз зірка просто шокувала своєю пишністю. Кассандра постала в салатовому бікіні, яке ледь утримував її "багатства". Купальник тримався на прозорих бретельках, що виглядало дуже цікаво.
Нагадаємо, зірка Playboy Кассандра Сьенега не встежила за пишною красою у величезному декольте
А ще Politeka писала, що Кассандра Сьенега з «Playboy» розгорнула сорочку, білизни не виявилося
Також Politeka повідомляла, що зірка Playboy Кассандра Сьенега облягла солодкі ягідки тісним топом і затьмарила гори