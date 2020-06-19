Принц Гаррі ще до втечі з Букінгемського палацу всіма силами боровся за свою самостійність

Про це пише французьке видання Paris Match.

Спливла інформація про те, що незадовго до весілля принца з 38-річної Меган Маркл монарх Єлизавета II намагалася переконати онука в необхідності підписати шлюбний контракт.

Проте, як стверджують інсайдери, принц Гаррі навідріз відмовився, через що виник конфлікт в королівській родині.



"Королева хотіла, щоб Гаррі і Меган підписали договір, згідно з яким Маркл при розлученні отримає лише заздалегідь обумовлену суму грошей. Гаррі був просто в сказі від такої вимоги. Він заявив королеві, що збирається прожити з Меган все життя, абсолютно довіряє їй і не буде нічого підписувати. Шлюбний договір здавався йому образою Меган. У неї теж не було ніякого бажання нічого підписувати", - стверджує Анджела Левін, яка неодноразово брала інтерв'ю у колишнього герцога.

За словами Левін, напередодні весілля статки принца Гаррі оцінювалися в 25 млн євро, а Меган Маркл - 5 млн.

Підсумовуючи, біограф Анджела Левін також розповіла, як принц Гаррі знайомив свою наречену з королівським протоколом.

"Він пояснював Меган все дуже акуратно, боячись шокувати. Звичайно, це зайняло багато часу", - додала вона.

Раніше ми розповідали про те, що була розкрита таємниця втечі Меган Маркл і принца Гаррі. З'ясувалося, що колишні герцоги Сассекские обговорювали відмову від королівських привілеїв ще до весілля.

"Це рішення не було поспішним. Насіння "Мегзита" були кинуті ще до весілля. По правді кажучи, Гаррі довгий час був глибоко нещасний. Вони з Меган відкрито обговорювали можливість піти своїм шляхом", - стверджує обізнане джерело.

Журналісти також спростовують чутки про те, що саме Меган Маркл була ініціатором переїзду в Сполучені Штати

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