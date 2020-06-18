Запроданка Таїсія Повалій показала себе в оточенні квітучих троянд

Відома українська співачка, яка свого часу перебралася до Росії, поділилася новим коротким відео в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На відео артистка позує серед квітучих трояндових кущів. На ній вільна біла блузка з квітковим принтом, яка дуже підходить під навколишню обстановку. Повалій розпустила волосся, яке на відео виглядає злегка розпатланим, і доповнила свій образ традиційним яскравим макіяжем.

«Мамині троянди!», - підписала вона відео.

Її шанувальники активно коментують публікацію.

«Мила і Люба серцю Таєчка Найпрекрасніша троянда, серед троянд Ніни Данилівни, Люблю тебе Ти найкраща співачка і Моя Радість», «Моя Улюблена Таєчка Красуня, серед Прекрасних троянд Ніни Данилівни», «Мамині троянди і Королева маминих троянд!», «Краса неймовірна! Золоті руки у Ніни Данилівни! Спасибі, Таєчка!», «А ви найпрекрасніша Троянда в цьому неймовірно красивому саду», «Радує своїм загадковим поглядом, Таєчка!», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Повалій опублікувала знімок, на якому постала в пляжному плаття, яке вона непристойно високо задерла. Повалій засвітила свою ногу прямо до трусів. На голові у співачки красувалася капелюх.

«І де мої 16 років?», - підписала фото Повалій.

За кілька годин її пост зібрав 3,5 тисячі лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

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