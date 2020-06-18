Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вирішила похвалитися новою гордістю, забувши про шпагат

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«На набережній в Астрахані біля підніжжя моїх квартир.💃 Астрахань такий Світлий місто! І люди чудові! Оскільки у мене тут є своя нерухомість, я подумую переїхати жити в цей сонячний місто !🐣💃 А танцювати буду в Оперному театрі. І балетний зал буде побудований у цьому комплексі», - йдеться  у повідомленні.

View this post on Instagram

На набережной в Астрахани у подножия моих квартир.💃 Астрахань такой Светлый город! И люди замечательные! Поскольку у меня тут есть своя недвижимость, я подумываю переехать жить в этот солнечный город !🐣💃 А танцевать буду в Оперном театре. И зал балетный будет построен в этом комплексе.🌺💃 Поделюсь деталями..😉 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #астрахань

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on

Популярні новини зараз

Джолі вирішила підтримати дочку і першою змінила стать: як тепер виглядає красуня

Українцям озвучили нові правила життя до 31 липня: «буде заборонено...»

Приватбанк не повертає гроші, поповнення рахунку обернулося лихом: "Прийшло смс, що..."

Аллу Пугачову, яка різко змінилася, порівняли з мумією: "Покажіть справжню зі зморшками потвору, але живу"
Показати ще

Уточнимо, що на знімках Волочкова позує в сукні на тлі набережній, демонструючи гарний вигляд. А на іншому знімку балерина вже на тлі недобудови, на який витратила більше півсотні мільйонів рублів і близько півмільйона доларів.

Звернемо увагу, що з-за скандалу навколо будівництва вона навіть відправила в СІЗО колишнього чоловіка, який без її дозволу опублікував у соціальних мережах документи. Балерині в нібито «елітному ЖК» належать 22 квартири.

Проте її прихильники не змогли що-небудь сказати, оскільки Волочкова обмежила можливість коментувати її знімки.

Нагадаємо, що Волочкова в крихітному бікіні "труснула старовиною" і зганьбилася: "Злісні тітки заздрять".

Також Politeka писала, що Волочкова дико раскорячилась перед обличчям Борисової, відео не для людей зі слабкими нервами: «Давай, наркоманка».