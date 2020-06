View this post on Instagram

На набережной в Астрахани у подножия моих квартир.💃 Астрахань такой Светлый город! И люди замечательные! Поскольку у меня тут есть своя недвижимость, я подумываю переехать жить в этот солнечный город !🐣💃 А танцевать буду в Оперном театре. И зал балетный будет построен в этом комплексе.🌺💃 Поделюсь деталями..😉 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #астрахань