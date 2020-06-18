Кабмін схвалив рішення про "карантинні" доплати до 50% заробітної плати для деяких українців

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів, передає Politeka.net.

Так, доплати розміром до половини заробітної плати отримають працівники Державної митної служби України. Додаткові виплати митникам виділять і на період карантину, і протягом 30 днів з дня його скасування.

Гроші зможуть отримати ті працівники митних постів, які безпосередньо здійснюють митне оформлення товарів, митний контроль та контактують з громадянами України та іноземцями, піддаючи себе небезпеці в розпал пандемії.

Зазначимо, з кінця квітня такі доплати отримують військовослужбовці, працівники поліції та Держприкордонслужби, забезпечують порядок на час карантину.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують змінити систему нарахування заробітних плат. Нова Програма діяльності уряду зачіпає питання зростання зарплат, а також зміни системи нарахування. Серйозне підвищення торкнеться працівників сфери освіти і держслужбовців.

У планах уряду – підвищити фіксовану частину в структурі зарплат держслужбовців до 70% і зменшити тим самим розмір премій (на сьогодні, преміальні виплати у багатьох чиновників можуть становити до 300% від їх офіційної зарплати).

Також повідомлялося, що підвищення прожиткового мінімуму з 1 липня 2020 спричинить за собою зростання соціальних виплат.

Так, прожитковий мінімум з 2027 гривень зросте до 2118 гривень, тобто на 91 гривню. Таким чином, на надбавку до пенсії зможуть розраховувати одержувачі мінімальних пенсій, а також низка інших категорій.

Нагадаємо, у Мінфіні попередили українців про нові рекордні виплати, хто зможе отримати: "До 800 тисяч".

Як повідомляла Politeka, Зеленський зробив важливу заяву про підвищення зарплат українців.

Також Politeka писала, що розміри пенсій і допомог злетять з 1 липня, скільки складе надбавка.