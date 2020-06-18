Відомий артист, соліст групи «Иванушки International» Кирило Туриченко вразив мережу серією жарких фото з відпочинку
Співак прославився ще під час участі в проекті «Голос країни. Нова історія», що відбувся вісім років тому. Тоді йому вдалося здивувати своїм чином, голосом і неймовірною харизмою. Через вісім років відомий молодий чоловік продовжує свою кар'єру і є солістом популярної групи.
Також співак любить розповідати про своє життя в соціальних мережах, а також показувати свій відпочинок. Багатьох прихильниць приваблює історія артиста, пов'язана з українською співачкою Тіною Кароль. Як відомо, деякий час молодий чоловік навіть зустрічався з популярною українською співачкою. Поп-діва в програмі «Світське життя» зізналася про своєму палкому романі з Кирилом, чим вразила мережу.
Джолі вирішила підтримати дочку і першою змінила стать: як тепер виглядає красуня
Українцям повернуть сотні гривень після термінового рішення Кабміну: "Через ПриватБанк..."
Лорак і Мурат Налчаджиоглу розкрили таємниці особистого життя після розлучення: топ фото з новими коханими
Володимир Зеленський вразив вчинком після діагнозу дружини: "Не зміг і пару днів"
Фото видання Цензор.Немає.
Фото видання Уніан.
«З Одесою мене пов'язує любов. Я тоді була відомою співачкою, а хлопець приїжджав до мене в Київ. Це відомий співак Кирило Туриченко. Ми часто сиділи на пляжі під зоряним небом і спілкувалися», - з посмішкою розповіла Тіна.
Зараз артист займається своїми проектами, відпочиває і дивує кадрами, зробленими на відпочинку. Як можна помітити, в його профілі багато яскравих фото. На даний момент артист проживає в Москві і готується до великого ювілейного шоу «Крокусі».
До цього Тіна Кароль вразила теплими кадрами-спогадами з весілля з чоловіком
Як відомо, дванадцять років тому, 15 червня 2008 року, знайома співачка Тіна Кароль вийшла заміж за свого продюсера Євгенія Огіра. Через кілька місяців у пари народився син Веніамін. Подружжя прожило у шлюбі п'ять років – на 33-му році життя після боротьби з онкологічним захворюванням на рак шлунка - помер чоловік зірки. Після цього, тяжко переживаючи втрату, зірка змінила імідж, довгий час не розповідала про сім'ї та особистого життя.
На честь річниці з дня весілля з коханим чоловіком зірка представила ексклюзивні кадри, які тут же розлетелись по мережі.
На опублікованих нею кадрах можна побачити Кароль у весільній сукні та фаті. Вони з Огіром п'ють шампанське, а потім цілуються під щасливі вигуки гостей. Також можна розглянути, як Тіна щасливо посміхається поруч з чоловіком і слухає, як він каже свій тост.
Нагадаємо, загадкова Тіна Кароль шокувала словами про особливий день, мережа кипить: «Вийшла заміж».
Як повідомляла Politeka, Кароль зворушила визнанням про покійного чоловіка і показала рідкісне фото: «Інша близькість».
Також Politeka писала, що Кароль в білосніжному купальнику задерла струнку ніжку заради жаркого кадру: "Без Балана розцвіла".