Відомий артист, соліст групи «Иванушки International» Кирило Туриченко вразив мережу серією жарких фото з відпочинку

Співак прославився ще під час участі в проекті «Голос країни. Нова історія», що відбувся вісім років тому. Тоді йому вдалося здивувати своїм чином, голосом і неймовірною харизмою. Через вісім років відомий молодий чоловік продовжує свою кар'єру і є солістом популярної групи.

Також співак любить розповідати про своє життя в соціальних мережах, а також показувати свій відпочинок. Багатьох прихильниць приваблює історія артиста, пов'язана з українською співачкою Тіною Кароль. Як відомо, деякий час молодий чоловік навіть зустрічався з популярною українською співачкою. Поп-діва в програмі «Світське життя» зізналася про своєму палкому романі з Кирилом, чим вразила мережу.

Фото видання Цензор.Немає.

Фото видання Уніан.

«З Одесою мене пов'язує любов. Я тоді була відомою співачкою, а хлопець приїжджав до мене в Київ. Це відомий співак Кирило Туриченко. Ми часто сиділи на пляжі під зоряним небом і спілкувалися», - з посмішкою розповіла Тіна.

Зараз артист займається своїми проектами, відпочиває і дивує кадрами, зробленими на відпочинку. Як можна помітити, в його профілі багато яскравих фото. На даний момент артист проживає в Москві і готується до великого ювілейного шоу «Крокусі».

До цього Тіна Кароль вразила теплими кадрами-спогадами з весілля з чоловіком

Як відомо, дванадцять років тому, 15 червня 2008 року, знайома співачка Тіна Кароль вийшла заміж за свого продюсера Євгенія Огіра. Через кілька місяців у пари народився син Веніамін. Подружжя прожило у шлюбі п'ять років – на 33-му році життя після боротьби з онкологічним захворюванням на рак шлунка - помер чоловік зірки. Після цього, тяжко переживаючи втрату, зірка змінила імідж, довгий час не розповідала про сім'ї та особистого життя.

На честь річниці з дня весілля з коханим чоловіком зірка представила ексклюзивні кадри, які тут же розлетелись по мережі.

На опублікованих нею кадрах можна побачити Кароль у весільній сукні та фаті. Вони з Огіром п'ють шампанське, а потім цілуються під щасливі вигуки гостей. Також можна розглянути, як Тіна щасливо посміхається поруч з чоловіком і слухає, як він каже свій тост.