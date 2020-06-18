36-річна українська співачка Оля Полякова приголомшила зізнанням, як піддалася жорстокому нападу ще в юному віці

Про це співачка розповіла на YouTube-шоу Маші Єфросиніної "Экзамен". У 17 років Полякову побили на прохання колишнього хлопця і влаштували пожежу в її квартирі. За словами артистки, бойфренд періодично піднімав на неї руку, а коли вона його кинула, і зовсім сказився.

Артистка розповіла, що колишній коханець найняв людей, які якось підкараулили її поруч з нічним клубом і "побили до напівнепритомного стану, до розсічення брови". Тоді навіть відкрили карну справу, але, очевидно, що вона закінчилася нічим, так як на сьогодні чоловік є політиком, живе у Вінниці. Його ім'я Оля не стала розголошувати.

Співачка додала, що у неї на все життя залишився шрам - повністю звести його так і не вдалося. При цьому морально Полякова відпустила цю ситуацію вже давно.

"Мені було мало років, у мене не залишилося психологічної травми. Але була травма дуже сильна фізична, шрам я шліфувала 18 разів. Це вплинуло на мій слух. У мене були серйозні проблеми з цим", - поділилася Полякова.

Співачка зізналася, що інцидент допоміг їй зрозуміти, від яких чоловіків краще триматися подалі. Оля 15 років щасливо заміжня за бізнесменом Вадимом Поляковим, який, за її словами, "ніколи б не дозволив собі насильство ні в якому вигляді - ні морально, ні фізично".

Раніше ми повідомляли, Полякова любить епатувати публіку відвертими знімками в Instagram. Нещодавно артистка поділилася архівним фото, де вона в крихітному бікіні. Дівчина позувала на яхті, спокусливо вигнувши спинку, вихваляючись осиною талією та довгими стрункими ногами.

"Скільки разів я була в Одесі з концертами і ніколи не бачила це місто таким, яким впізнала його пару років тому. Я встигла покататися на кареті, подивитися історичні місця, відвідати розкішні екскурсії...", - підписала знімок зірка.

Нагадаємо, суперблондинка Полякова показала старших дочок.

Також Politeka писала, що Оля Полякова розповіла, як її допитували прямо на концерті.

А ще Politeka повідомляла, що Полякова і Сумська відкинули скромність і віддалися божевільного веселощів на камеру.