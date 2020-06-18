Гривня втратила шанс, з'явився новий курс валют від НБУ: що буде з доларом та євро

Курс валют на 18 червня здивує українців новими цифрами.

зокрема, Національний банк України опублікував свіжий курс валют на сьогодні, 18 червня.

Відомо, що державний регулятор вирішив несподівано послабити курс гривні по відношенню до американської валюти більш ніж на 3 копійки по відношенню до долара.

Що стосується курсу євро, то Національний банк, навпаки, зміцнив його на 17 копійок.

На 18 червня державний регулятор встановив курси на наступному рівні:

– 100 доларів США – 2677,60 гривень (+0,033 грн)

– 100 євро – 3006,81 гривень (-0,17 грн).

Підвищення зарплат українців, важлива заява Зеленського: "На 70% більше..."

Стало відомо, як можуть зрости зарплати медпрацівників, які беруть участь у боротьбі з китайським вірусом.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський під час наради.

Не виключено, що виплати можуть перерахувати вже з 1 вересня 2020 року.

"Медична реформа не спрацювала для лікарів другої ланки. Їх зарплати мізерні. Поки не запрацює нова система нарахування зарплат в 2021 році, ми впровадимо проміжне рішення, і зарплати наших медиків, не побоюся сказати – наших героїв сьогодні – зростуть вже з вересня. З цифр, наданих урядом, я бачу, що ми можемо суттєво підвищити зарплати", – заявив Зеленський під час наради.

Як інформує прес-служба ОПУ, на підвищення зарплат готові виділяти понад 2 млрд грн щомісяця. Згідно з розрахунками чиновників, такий крок дозволить забезпечити підвищення виплат лікарям другого ланки до 70% від їх тарифної ставки, медсестер і санітарів – на 50% та 25% від "мінімалки".

Українці будуть їздити в громадському транспорті по-новому, деталі закону: «Зможуть як в цивілізованому світі…»

В українському громадському транспорті можуть заборонити вмикати музику і крутити фільми.

Законопроект про боротьбу з «акустичним насильством» 17 червня підтримав профільний комітет, і найближчим часом він буде винесений на розгляд Верховної Ради.

Він уточнив, що законопроект розроблявся 15 депутатами з різних фракцій, а його ініціаторами стали прості люди.

«Якщо закон проголосують на пленарному засіданні, українці зможуть, як у всьому цивілізованому світі, їхати в тиші або слухати музику або звук фільмів через навушники», - заявив нардеп від «Європейської солідарності» Володимир В'ятрович.

Нагадаємо, українцям озвучили нові правила життя до 31 липня: «буде заборонено…».

Як повідомляла Politeka, незадоволений Шмигаль приголомшив новим посиленням режиму і штрафами.

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