Курс валют на 18 червня здивує українців новими цифрами
Про це інформує Politeka.net.
В частості, Національний банк України опублікував свіжий курс валют на сьогодні, 18 червня.
Відомо, що державний регулятор вирішив несподівано послабити курс гривні по відношенню до американської валюти більше ніж на 3 копійки по відношенню до долара.
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Що стосується курсу євро, то Національний банк, навпаки, зміцнив його на 17 копійок.
На 18 червня державний регулятор встановив курси на наступному рівні:
– 100 доларів США – 2677,60 гривень (+0,033 грн)
– 100 євро – 3006,81 гривень (-0,17 грн).
На міжбанківському ринку трохи інша ситуація. Курс долара по відношенню до гривні опустився на 2 копійки до 26,80 гривень за долар, курс купівлі знизився на 2 копійки – до 26,78 гривень за долар. Що стосується курсу євро у продажу, то він опустився відразу на 14 копійок – до 30,06 гривень за євро.
Раніше ми озвучували фактори, які можуть спровокувати стрибок курсу валют в Україні.
За прогнозами фахівців, ситуація на валютному ринку до кінця тижня буде поступово змінюватися.
В першу чергу, через інтриги на сьогоднішньому аукціоні Мінфіну з розміщення ОВДП. Після зниження облікової ставки до 6% — тепер розгорнеться нова битва за прибутковість за новими облігаціями.
Підготовка та проведення аукціону може впливати як на ресурсний, так і валютний ринки аж до 17 червня.
Нагадаємо, що гривня вдарить по курсів долара і євро, українців попередили про стрибок після вихідних.
Також Politeka писала, що Нацбанк кардинально змінив курс валют, долар і євро розігнало в різні сторони: що відбувається.
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