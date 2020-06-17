Відома бразильська модель Сьюзі Кортез залишилася перед камерою в одній білизні і вразила своїми формами

Володарка найкрасивіших сідниць у світі поділилася новим гарячі відео в своєму Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Про це пише Politeka.net.

Так, Кортез опублікувала кадри зі своєї чергової фотосесії. На них модель позує перед камерою в мініатюрній білій білизні, що складається з мереживних елементів і напівпрозорої сіточки. Сьюзі сидить, підігнувши під себе ноги, і кокетливо поправляє волосся, а потім, нахиляється вперед, демонструючи всі вигини своєї шикарної фігури.

Образ красуні доповнює великий браслет на одній руці, розпущене волосся і ефектний макіяж, що підкреслює її красу.

Шанувальники моделі буквально засипали її лайками і захопленими коментарями до відео.

Як повідомлялося раніше, модель Сьюзі Кортез, яку визнали володаркою найкрасивіших сідниць, показала своє тіло у всіх подробицях.

Красуня опублікувала гарячі кадри на своїй сторінці в Instagram.

На опублікованих кадрах Сьюзі Кортез розвалилася в кріслі, безсоромно розставивши ноги. На ній купальник яскраво-жовтого кольору, що підкреслює всі форми моделі.

Гаряча розпусниця обливається маслом і ефектно розмазує його по всьому тілу. Наостанок Сьюзі Кортез спокусливо облизує пальці.

Нагадаємо, володарка найкрасивіших сідниць в одних стрінгах вигнулась перед дзеркалом: «Хороша, чертовка».

Як повідомляла Politeka, пустотлива володарка найкрасивіших сідниць показала рум'яні "булочки" у вигідному ракурсі: "Малятко".

Також Politeka писала, що володарка найкрасивіших сідниць без сорому потягнула за мереживні трусики заради гарячого кадру.