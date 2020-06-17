Клієнтка Приватбанку розповіла про те, як на її рахунок відмовилися повертати втрачені гроші

Відповідний відгук з'явився на сайті Мінфін. Так, клієнтка Приватбанку хотіла поповнити свою картку через термінал і вставила кілька купюр, однак на екрані висвітилося «вибачте, сталася помилка». Жінці видали квитанцію про те, що вона переказала гроші через термінал, однак сума не була вказана. Вона відразу ж зателефонувала в банк і пояснила свою ситуацію.

По телефону співробітник Приватбанку оформив їй заявку на повернення грошей і пообіцяв, що кошти надійдуть на рахунок протягом 24 годин.

«Через якийсь час прийшло смс, що не було виявлено факту збою і відмова в поверненні. Я знову дзвоню, знову оформляємо заявку на повернення, знову відмова. І завжди у відмові приписка, мовляв можете ще раз оформити заявку на повернення. Таких заявок на сьогодні подано мною близько 6…Разом у мене купа спроб і нульовий результат повернути власні гроші. Як розцінювати подібного роду ситуацію? Шахрайство Приватбанку?», - поцікавилася жінка.

У свою чергу, представники банку у відповідь на її скаргу повідомили, що розглядом цього питання вже зайнялися фахівці.

«Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. Про результати Вам відразу повідомлять», - відзначили в банку.

Раніше ми писали, що ПриватБанк відзначився новим обнуленням рахунків українців.

Клієнт банку розповів про те, як йому ні з того ні з сього обнулили кредитний ліміт, при цьому залишивши борг.

За словами українця, раніше ПриватБанк вже блокував його рахунок, однак у цей раз у банку пішли далі.

Клієнту банку обнулили кредитний ліміт на 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, ПриватБанк взявся за рахунки українців, залишаються лише борги.

Як повідомляла Politeka, українцям відмовляють у поверненні особистих коштів, термінова заява Приватбанку: "Важливі тільки...".

Також Politeka писала, що ПриватБанк забирає гроші без попередження, що відбувається з рахунками.