У мережі з'явилися фото молодшого брата популярного російського виконавця Елджея (справжнє ім'я - Олексій Узенюк)

Як передає Politeka.net , у чоловіка Насті Івлеєвої з «Орла і решки» підростає красень-брат, який вже сьогодні дуже популярний серед молоді.

Незважаючи на те, що про сім'ю репера відомо мало, його молодший брат Данила вже відомий у вузьких колах. Він веде свій блог на YouTube, де розповідає не тільки про брата, але і про проблеми Новосибірська, в якому він живе.

Судячи з усього, молодий чоловік теж планує підкорити шоу-бізнес. За його фото видно, що він вже має свій стиль, хоч і намагається наслідувати брата. Варто відзначити, що Елджей підтримує теплі стосунки з братом, допомагає йому і підтримує його починання.

Наприклад, відомо, що Данило був присутній на зйомках кліпу Елджея і Моргенштерна. Шанувальники репера вважають, що у молодшого Узенюка є всі шанси стати зіркою. Вже сьогодні в Instagram на нього підписано понад 100 тисяч осіб.

«У вас такі великі очі», «Ти так схожий на брата», «Стиль форева», «Тобі йде з прямим волоссям», «Який лапочка», - пишуть користувачі мережі в акаунті хлопця.

Додамо, що молодший Узенюк вже сьогодні звик до розкішного життя. В його Instagram можна побачити дорогий одяг і автомобілі. Схоже, скоро в російському шоу-бізнесі стане на одного завидного нареченого більше.

Нагадаємо, що Івлеєва з "Орла і решки" прийняла звабливу позу заради гарячого кадру на авто: "Бомбіта".

Як повідомляла Politeka, безпардонна Івлеєва блиснула зайвим у короткому топі: «Яка цяця».

Також Politeka писала, що Івлеєва слідом за Єфремовим всілася п'яною за кермо, кадри ганьби: "Розшукують всі даішники".