Відома модель Сьюзі Кортес, господиня найкрасивіших сідниць, показала себе в сміливому образі

На фото Сьюзі позувала в жовтих трусиках і чоботях вище коліна. Образ красуня доповнила джинсовим піджаком, який зняла, демонструючи груди, яка була без білизни. Щоб нічого не засвітити, Кортес налепила хрестики на свої "персики". Зірка сиділа на жовтому стільці, розставивши ноги, а в руках тримала дзеркальний фотоапарат. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Привіт, як справи?", "Дуже добре", "Ох, я б хотів бути Х", "Чудово виглядаєш на фото", "Виблискують краще діамантів", "Ліфчик тільки заважав".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Сьюзі Кортес показала, як проводить тренування і свою апетитну красу.

На фото Сьюзі стоїть спиною до камери і показує себе без голови, роблячи акцент на п'ятій точці в коротких білих шортиках. Кортес в цей момент тримає стійку і починає робити вправи з нагинаннями, збуджуючи найсміливіші фантазії у глядачів. Тренування вийшло максимально гарячим і соковитим, а ще на ній можна побачити ідеально підтягнуту п'яту точку.

Повідомлялося, що бразильська модель Сьюзі Кортес постала в одній білизні.

На знімку модель позує в білизні, що складається з тонких ремінців. Настільки відвертий "наряд" нічого не прикриває, а лише надає образу більшої пікантності.

Тонкі ниточки вп'ялися в шкіру Кортес на спині, сідницях і ногах.

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