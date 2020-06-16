Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала, як розважає себе по ранкам

На кадрах Анастасія позує в білій сорочці і шортах, стоячи вдома на кухні перед стільцем. Волосся Кумейко вирішила залишити в хвостику, щоб не заважали танцю. Зірка додала кілька малюнків на кадрі, в особливості, метелики навколо обличчя. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі під публікацією або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Астаф'єва відпочиває".

Раніше ми повідомляли, що екс-солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко показала, як підтримує ідеальну форму.

Зараз Анастасія Кумейко розвиває свою сольну кар'єру і виступає під псевдонімом DJ Nana". Вона не тільки співає, але і досить активно танцює, з-за цього їй потрібна хороша спортивна форма. А щоб було не нудно займатися в спортзалі, артистка йде на різні хитрощі.

Повідомлялося, що колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко блиснула бездоганними формами без білизни.

«Краще кави тільки кава», коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що знімок є архівним. Він був зроблений ще в 2018 році, однак Кумейко вирішила поділитися ним зі своїми читачами.

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