Днями представники «Дизель Шоу» звинуватили студію "Квартал 95" у крадіжці жарту

Скандал не вщухає і, здається, тільки набирає обертів, пише Politeka.net. За словами «дизелів», «кварталівці» повністю вкрали їх номер 2015 року. У відповідь останні заявили, що взяли жарт з однієї книги 2013 року.

Проте "Дизель Шоу" продовжує наполягатиму на тому, що "Квартал 95" вкрав саме їх жарт, адже номер ніби зроблений під копірку.

Як зазначили "дизелі", з 2015 року цей виступ став дуже популярним, а "кварталівці" це "проклацали". Перші вважають, що після відходу з команди Володимира Зеленського, в студії нікому перевірити сценарій, тому і копіюються чужі номери.

Нагадаємо, керівник авторської групи "Кварталу" Брати Гагаріни, Артем Гагарін, в коментарі до посту "Дизель шоу" повідомив, що остання компанія сама вкрала цей жарт.

Гагарін попросив себе "не накручувати", адже його команда взяла жарт з книги 2013 року, мовляв, не подумали, що "дизелі" книги читають.

"Хоча в цілому ви праві, жарт можна придумати один раз, а вкрасти кілька... тільки в цьому випадку ми - другі", - написав Гагарін.

Далі "кварталівець" додав посилання на книгу. Тоді "дизелі" відповіли, що текст книги не збігається з номером.

Представник "Дизель Шоу" наполягав на тому, що номер був у ефірі десятки разів, адже за п'ять років став одним з найбільш повторюваним.

Раніше ми писали, що під час свіжого випуску "Квартал 95" показав сценку з вивченням англійської мови, яка і стала причиною конфлікту.

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