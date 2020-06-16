Що буде з валютою в обмінниках

Відразу кілька факторів можуть вплинути на курс долара в Україні на поточному тижні

Про це пише Мінфін.

За прогнозами фахівців, ситуація на валютному ринку до кінця тижня буде поступово змінюватися.

В першу чергу, через інтригу на сьогоднішньому аукціоні Мінфіну з розміщення ОВДП. Після зниження облікової ставки до 6% — тепер розгорнеться нова битва за прибутковість за новими облігаціями.

Підготовка та проведення аукціону може впливати як на ресурсний, так і валютний ринки аж до 17 червня.

По-друге, кінець минулого тижня запам'ятався трендом зростання курсу долара, що «налякало» потенційних покупців, тому попит на американську валюту буде зростати за рахунок тих, хто віддасть перевагу в даний момент купити долар, щоб потім не ризикувати при зростанні котирувань. Це психологічно працює проти гривні, не даючи їй зміцнюватися.

По-третє, на курсі може відбитися поступова підготовка клієнтів до днів бюджетних платежів, яка почалася в червні.

За прогнозами фахівців, коридор за курсом долара на міжбанку буде в межах 26,65-26,90 гривень. Банки можуть продавати американську валюту за 26,77-27,00 грн, а в обмінниках українці можуть побачити продаж долара в коридорі 26,68-26,85 грн/$.

Раніше ми вже попереджали про скачки курсу долара на поточному тижні. Так, аналітик Вадим Іосуб прогнозує невелике зміцнення гривні.

"На найближчий тиждень ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Курс долара на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн", – попереджав аналітик раніше.

Зміцнення до 26,6 грн/$ також прогнозував і фінансист Єгор Комов. Такий прогноз він обґрунтовує настроями учасників ринку у зв'язку з отриманням чергового траншу МВФ.

Нагадаємо, що гривня вдарить по курсів долара і євро, українців попередили про стрибок після вихідних.

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