Тіна Кароль у річницю свого весілля поділилася унікальним відео

Сім років тому в сім'ю популярної української співачки прийшла трагедія: після довгої боротьби з раком помер її чоловік, продюсер Євген Огір. Кароль дуже важко пережила цю втрату і досі регулярно згадує про покійного чоловіка.

Так, зірка поділилася архівним відео з Огіром в розділі Сторіз свого Instagram. Як повідомляє Politeka.net, кадри перепостив один з фан-акаунтів співачки (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

15 червня виповнилося 12 років з моменту весілля Кароль і Огира. Пара офіційно розписалася в січні, а в червні відбулося їхнє вінчання. У своєму Instagram співачка написала, що для неї цей день завжди буде особливим.

На опублікованих нею кадрах можна побачити Кароль у весільній сукні та фаті. Вони з Огіром п'ють шампанське, а потім цілуються під щасливі вигуки гостей.

«Тіночка поділилася відео з весілля…вже 12 років», - йдеться у підписі до публікації.

Деякі шанувальники зірки при цьому зазначили, що їй не варто продовжувати «жити минулим».

«Так, гарна була пара. Як шкода, що так мало пожили. але потрібно жити далі», «Навіщо? Не можна жити минулим...», «Щастя вам дорога», - пишуть люди у коментарях до відео.

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