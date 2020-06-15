Модель, відома співачка Тетяна Котова, яка є колишньою солісткою групи "ВІА Гра", виставила напоказ свої принади

Артистка опублікувала новий гарячий кадр у своєму Instagram, пише Politeka.net. На знімку Котова з'явилася в зеленому платті на тонких бретелях, одну з яких спустила з плеча.

Пишні груди співачки випирали з глибокого декольте і виглядали дуже спокусливо. Модель завершила образ аксесуарами.

Котова розпустила хвилясте волосся й закинула його набік. Артистка дивилася в камеру і посміхалася. Здавалося, на її обличчі практично немає макіяжу.

В пості красуня зізналася, що хотіла багато разів закинути свій Instagram і не будь вона артистом, вона б не сиділа в соцмережах.

"Я рада ділитися тут своїм життям саме з шанувальниками моєї творчості здебільшого і я вдячна, що ви зі мною тут в очікуванні кожної нової пісні та тепер вже й інста-рубрик. 👍🏻 ", - написала Котова.

Далі зірка запропонувала вгадати, яку рубрику вона буде вести з завтрашнього дня.

За годину пост зібрав понад 1,5 тисячі лайків та багато коментарів.

"Руда лисиця! 🦊😍 Така наймиліша!!!", "Ти і так як найсолодша полуничка", "Не треба кидати.", "Спорт 😜", "Таня, Ти виглядаєш дуже гарно сьогодні 😻💃👑", "принцесссааа😍", "Завжди з трепетом чекаю нові публікації💕 Спасибі, моє миле сонечко, що намагаєшся радувати нас кожен день. Ти чудо😘", "Сексуальна красуня Тетяна", "У ліжку з Котовою😻 😬😁😁😁", "Красуню,не покидай нас!", "Про ведення інстаграму?🌿💚", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, апетитна блондинка з ВІА Гри задерла сукню, засвітивши пишні принади

Також Politeka повідомляла, що світленька з "ВІА Гри" зняла сорочку, посвітивши найпотаємнішим

А ще Politeka писала, що блондинка з "ВІА Гри" без штанів влаштувала гарячу фотосесію на кухонному столі