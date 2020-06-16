Відома російська балерина Анастасія Волочкова вже давно довела, що сісти на шпагат в будь-якому місці для неї не буде важко

Зірку вже давно називають королевою епатажу і скандалу, але її анітрохи це не бентежить, передає Politeka.net. Волочкова пишається тим, що її всі знають, а її шпагати давно стали якимсь еталоном.

Балерина на відпочинку, в бані, під час занять спортом готова показати свою розтяжку. Попри 44 роки, коли балерини вже вважаються "пенсіонерками", Анастасія вміє дивувати та підкорювати серця шанувальників.

Подивімось на фото одних з найбільш безсоромних шпагатів Волочкової.

Зірка під час відпочинку демонструє неймовірну розтяжку, навіть високі підбори не заважають закинути ногу вище голови.

Як без шпагату під час поїздки на яхті?

Анастасія Волочкова розкинула ноги, прикривши собою невідомого чоловіка.

Балерина зробила екстремальний шпагат на перилах.

Знаменитість ще раз довела, що шпагат для неї - це дуже легко.

Волочкова розтягла ноги та під час походу у свою улюблену баню. Найпікантніші місця прикриті звичайним віником.

А як щодо шпагату біля лазні? Легко!

Одне з нових фото в авто і знову шпагат.

Навіть на коні Волочкова показала свою ідеальну розтяжку.

Нагадаємо, Анастасія Волочкова взяла участь у шоу разом зі своєю опоненткою телеведучої Даною Борисовою.

На відео, яким поділилася Волочкова, вона намагається навчити Дану робити циркові рухи в повітрі. Вона показує свій фірмовий шпагат прямо перед обличчям ведучої. Дана боїться і не хоче робити трюк, а Волочкова штовхає її зі словами: «Давай, наркоманко».

Нагадаємо, що невгамовна Волочкова похвалилася подарунком від таємного залицяльника: «Кошик квітів і…».

Як повідомляла Politeka, загорнувшись Волочкова з червоним обличчям приголомшила зовнішнім виглядом: ікони тут не допоможуть.

Також Politeka писала, що Волочкова в крихітному бікіні "труснула старовиною" і зганьбилася: "Злісні тітки заздрять".