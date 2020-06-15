Не найкращі часи для гривні

Аналітики розповіли, чого чекати українцям від курсу валют найближчого тижня

Долар може вирости на цьому тижні, проте інші експерти стверджують, що ситуація буде розгортатися інакше, передає "Оглядач".

Так, аналітик Вадим Иосуб прогнозує невелике зміцнення гривні.

"На найближчий тиждень ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Курс долара на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн", – вважає експерт.

Аналітик упевнений, що гривня буде зміцнюватися. Він зазначив, що в НБУ називають ситуацію на валютному ринку сприятливою. Причин для зниження валюти зараз він не бачить.

Зміцнення до 26,6 грн/$ також прогнозує аналітик Єгор Комов. Такий прогноз він обґрунтовує настроями учасників ринку у зв'язку з отриманням чергового траншу МВФ.

А ось, за прогнозом керівника відділу аналітики Forex Club Андрія Шевчишина, гривню чекає не найкраща тиждень, а курс може зрости і досягнути 26,9 грн/$.

Нагадаємо, 12 червня Україна отримала перший транш Міжнародного валютного фонду у розмірі 2,1 млрд доларів.

9 червня Міжнародний валютний фонд затвердив 18-місячну програму підтримки України на 5 млрд доларів. Попереду ще на 4 траншу.

При цьому повідомлялося,що МВФ чекає курс 28,9 гривень за долар у 2021 році і 28,6 гривень за долар у 2022 році.

Нагадаємо, що гривня вдарить по курсів долара і євро, українців попередили про стрибок після вихідних.

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