Українських пенсіонерів попередили про те, що в наступному році вийти на відпочинок зможуть далеко не всі, адже пенсійний вік підвищать
Про це повідомляє «Главком».
Так, у наступному році пенсійний вік для жінок буде підвищений на півроку. Вони будуть виходити на відпочинок з 60 років. Це стане останнім етапом перегляду віку виходу на заслужений відпочинок, у результаті якого жінки і чоловіки зрівняються в правах.
Ще одна група українців, яким доведеться працювати більше – ті, хто не виконали вимоги щодо трудового стажу. Як відомо, з 2028-го межа буде збільшено до 35 років.
Видавати пенсії українцям хочуть новим способом, сподобається не всім: що зміниться
Українців попередили про перерахунок пенсій, виплат та субсидій з 1 липня: названо суми
"Дворазове підвищення": українцям роздадуть нові гроші, хто і на скільки "розбагатіє" з 1 липня
Українцям заборонять виходити на вулицю: що сталося, «залишатися вдома до тих пір, поки...»
Хто зможе вийти на пенсію в 60 років:
- у 2020-му - від 27 років стажу;
- в 2021-му - від 28 років стажу;
- у 2022-му - від 29 років стажу;
- в 2023-му - від 30 років стажу;
- в 2024-му - від 31 років стажу;
- у 2025-му - від 32 років стажу;
- у 2026-м - від 33 років стажу;
- 2027-м - від 34 років стажу;
- в 2028-му - 35 років стажу.
Хто вийде на пенсію в 63 роки:
- у 2020-му - від 17 до 27 років стажу;
- в 2021-му - від 18 до 28 років стажу;
- у 2022-му - від 19 до 29 років стажу;
- в 2023-му - від 20 до 30 років стажу;
- в 2024-му - від 21 до 31 року стажу;
- у 2025-му - від 22 до 32 років стажу;
- у 2026-м - від 23 до 33 років стажу;
- 2027-м - від 24 до 34 років стажу;
- в 2028-му - від 25 до 35 років стажу.
Хто вийде на пенсію в 65 років:
- у 2020-му - до 17 років стажу;
- в 2021-му - до 18 років стажу;
- у 2022-му - до 19 років стажу;
- в 2023-му - до 20 років стажу;
- в 2024-му - до 21 року стажу;
- у 2025-му - до 22 років стажу;
- в 2026 році-до 23 років стажу;
- 2027-м - до 24 років стажу;
- в 2028-му - до 25 років стажу.
Нагадаємо, українські пенсіонери будуть отримувати більше: кого чекають підвищення, "тим, хто пропрацював..."
Як повідомляла Politeka, додаткові виплати отримають українці.
Також Politeka писала, що українцям роздадуть нові гроші, хто і на скільки "розбагатіє" з 1 липня.