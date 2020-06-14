Вийти на пенсію вийде не у всіх

Українських пенсіонерів попередили про те, що в наступному році вийти на відпочинок зможуть далеко не всі, адже пенсійний вік підвищать

Про це повідомляє «Главком».

Так, у наступному році пенсійний вік для жінок буде підвищений на півроку. Вони будуть виходити на відпочинок з 60 років. Це стане останнім етапом перегляду віку виходу на заслужений відпочинок, у результаті якого жінки і чоловіки зрівняються в правах.

Ще одна група українців, яким доведеться працювати більше – ті, хто не виконали вимоги щодо трудового стажу. Як відомо, з 2028-го межа буде збільшено до 35 років.

Хто зможе вийти на пенсію в 60 років:

у 2020-му - від 27 років стажу;

в 2021-му - від 28 років стажу;

у 2022-му - від 29 років стажу;

в 2023-му - від 30 років стажу;

в 2024-му - від 31 років стажу;

у 2025-му - від 32 років стажу;

у 2026-м - від 33 років стажу;

2027-м - від 34 років стажу;

в 2028-му - 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію в 63 роки:

у 2020-му - від 17 до 27 років стажу;

в 2021-му - від 18 до 28 років стажу;

у 2022-му - від 19 до 29 років стажу;

в 2023-му - від 20 до 30 років стажу;

в 2024-му - від 21 до 31 року стажу;

у 2025-му - від 22 до 32 років стажу;

у 2026-м - від 23 до 33 років стажу;

2027-м - від 24 до 34 років стажу;

в 2028-му - від 25 до 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію в 65 років:

у 2020-му - до 17 років стажу;

в 2021-му - до 18 років стажу;

у 2022-му - до 19 років стажу;

в 2023-му - до 20 років стажу;

в 2024-му - до 21 року стажу;

у 2025-му - до 22 років стажу;

в 2026 році-до 23 років стажу;

2027-м - до 24 років стажу;

в 2028-му - до 25 років стажу.

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