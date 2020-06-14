Онучка знаменитого актора Михайла Боярського, Катерина, вразила мережу новим спокусливим образом
Як повідомляє Politeka.net, дівчина опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram.
Природа нагородила красуню шостим розміром грудей, і Катерина Боярська не соромиться хвалитися своїми достоїнствами. На цей раз вона сфотографувалася на ліжку в коротких рожевих шортиках і топ з довгими рукавами, який пікантно оголила живіт. Сама дівчина млосно дивиться в камеру, трохи відкривши рот.
Користувачі соціальної мережі посмешили оцінити зовнішній вигляд Катерини в коментарях:
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"Домашня"; "Красуня"; "Принцеса"; "Нууууу Катяяя, мати, ти у домашньому.)))"; "Просто Красуня з чарівною, красивою фігурою 😍😍😍".
Раніше Катерина Боярська показала фігуру в екстремально короткому платті. Красуня сфотографировалаь на вулиці, сидячи на кахельній парапеті. Наряд елегантно підкреслює форми знаменитості. Образ фатальної красуні доповнили чорні окуляри, шкіряна куртка, яку Катя розстебнула для ефектності, і кросівки.
До цього ми писали, як онука Боярського вразила своїми формами, втиснувши їх в короткий топ. На фото Катерина сидить на краю ліжка і задумливо дивиться в сторону. На ній білий спортивний топ з кокетливими вставками у вигляді прозорої сіточки. Зухвале вбрання ідеально підкреслює пишні груди красуні.
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