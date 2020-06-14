24-річна українська чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук показала жаркий кадр, зроблений під час відпочинку на пляжі

Як відомо, після весілля українська легкоатлетка вирушила зі своїм чоловіком, також спортсменом, у весільну подорож на Мальдіви. І ось зараз одна з найкрасивіших наших спортсменок вирішила поділиться вражаючими фотографіями на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net

На знімку Марина з чоловіком відображені в пристрасному поцілунку, катаючись на гойдалках над блакитним океаном. До цього, по всій видимості, парочка скупалася, так як їх тіло і волосся вологе від води.

"Ти мій рай", - йдеться у підписі до фото.

Фотографія неймовірно сподобалася користувачам в соцмережах. Менше ніж за півгодини, знімок набрав понад 3 тисяч лайків.

Раніше ми повідомляли, Марина застигла в напруженій і спокусливій позі на одному з опублікованих в Instagram фото.

«Зараз саме час для наполегливих тренувань 😏 Але мені подобається відчувати, що я працюю», - йдеться в повідомленні.

Дівчина постала в облягаючому спортивному вбранні, продемонструвавши бездоганну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Також ми розповідали, як Бех-Романчук позувала зі спини, викликавши захват міцним "горішком". Її сфотографували під час тренування. Красуня присіла на одне коліно і з м'ячем в руках.

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