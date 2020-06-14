Племінниця української співачки Софії Ротару Соня Кей детально показала відверту сукню, в якій вийшла заміж

Як повідомляє Politeka.net, молода співачка опублікувала кадри на своїй сторінці в Instagram.

Кілька днів тому стало відомо, що Соня Кей вийшла заміж за відомого хокеїста зі збірної України - Олега Петрова. До цієї радісної події дівчина приховувала свого обранця від широкої громадськості. Тепер же вона ділиться своїми емоціями і навіть показала весільну сукню.

Для самого щасливого свята племінниця Ротару вибрала дуже відверту модель з величезним декольте, яке тягнеться до самого живота. Чітко видно, що під сукнею немає бюстгальтера. Образ довершив вінок з блискучими каменями. На одному зі знімків Соня посміхається, а на іншому - млосно дивиться в бік.

Користувачі соціальної мережі оцінили незвичайне вбрання артистки в коментарях:

"Красоточка! Вітаю Вас з такою важливою подією😍"; "Лялечка!👍👍👍❤️❤️❤️🔥"; "Класна"; "Принцеса!😍✨ Фантастично гарна!🙌"; "Дуже елегантно👏👏👏"; "Справжня принцеса"; "Ти найкрасивіша і сногшибательная, Софійко, ти чудова співачка люблю і обнімаю🤗💋 ти завжди сяєш, ти велика молодчинка ти неймовірно красива 💖💋🤗".

Нагадаємо, племінниця Софії Ротару позбулася білизни заради нового сміливого образу.

Також Politeeka повідомляла, що оголена племінниця Ротару розляглася в жаркій позі, посвітивши «м'ячиками».

А ще Politeka писала, гаряча племінниця Ротару насмілилася нарядом без нижньої білизни.