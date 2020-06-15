Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато постала в спокусливому образі з гарячою подружкою

Зірка любить демонструвати свої апетитні форми, пише Politeka.net. На цей раз модель вбралася в спокусливе рожеве бікіні, яке ледь прикрило найсоковитіші місця.

Прозорі бретельки тісного купальника натяглися на шиї красуні та надали образу пікантності. Великі сережки завершили образ.

Амато притиснулася до подруги в чорному купальнику груддю. В результаті принади обох доторкнулися.

Обидві відкрили пухкі губи, прикусивши довгі ланцюжки.

Фото вийшло неймовірно спекотним: дві соковиті красуні з пишними грудьми притиснулися одна до одної - що може бути прекрасніше, взагалі: "Ось це так!".

За 14 годин пост зібрав понад 9000 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі обсипали двох моделей компліментами за настільки гаряче спільне фото.

Нагадаємо, Ніколь Амато позувала у спортивному костюмі. Зірка одягла чорний топ з написами, який виділив її пишні груди і показав тонку талію.

Крім того, модель одягла маленькі шортики камуфляжного забарвлення. Тонка тканина облягла пружні сідниці.

Раніше ми писали, що Ніколь Амато позувала в білосніжній майці з екстремальним декольте, коротка спідниця з високою талією і масивні звисаючі сережки у вигляді зірочок.

Є в образі ще кілька яскравих деталей - золотий годинник на зап'ясті, тонкі ланцюжки і тонкий ремінець.

Нагадаємо також, що Ніколь Амато показала свої тренування на велотренажері. Красуня не тільки приділяла час активному крутінню педалей, але і зйомці себе.

При цьому красуня знімала себе з неймовірно гарячого ракурсу: піднявши камеру над грудьми.

Нагадаємо, Ніколь Амато роздяглася прямо на пляжі і потрясла чудовими видами: "Нереальне тіло".

Як повідомляла Politeka, волога Ніколь Амато засвітила пікантні місця в дірявому купальнику.

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