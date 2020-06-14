Бразильська модель Сьюзі Кортез підкорила ідеальними формами на новому спокусливій фото

Як повідомляє Politeka.net, Кортез, відома як власниця найкрасивіших сідниць у світі, опублікувала новий знімок у своєму Instagram.

На фото гаряча красуня сидить на стільці спиною до глядача. З одягу на Кортез лише чорна нижня білизна, від якої видно тільки тонкі ремінці. Модель вирішила наочно продемонструвати, за що отримала свій титул, тому акцент на фото зроблено явно на її п'ятій точці.

Для того, щоб краще продемонструвати свої форми, Сьюзі вибрала мікроскопічні стрінги зі стильним декором у вигляді ланцюжка вгорі.

Модель млосно зігнулася на стільці і підігріла уяву глядачів, продемонструвавши на камеру свій язичок і підкоривши спокусливим виразом обличчя.

Шанувальники буквально засипали красуню компліментами і лайками.

Раніше ми писали, що Кортез показала себе в золотистих кольорах. На фото Кортез позувала в мікроскопічній білій білизні з мотузочок і сіточки, стоячи до камери п'ятою точкою. Красуня доповнила образ прозорою накидкою і каблуками, стоячи на тлі великої ліжка. На фото можна легко оцінити пишні форми, які були ідеально золотистого кольору.

Фанати поставили майже 15 тисяч лайків і написали кілька коментарів.

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