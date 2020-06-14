Що буде з валютою в обмінниках

Стало відомо, що буде з курсом долара наступного тижня

Про це пише Сьогодні.

Українців попередили, що вже з 15 червня курс долара може серйозно додати в ціні.

За словами аналітика Андрія Шевчишина, до 20 червня українська валюта по відношенню до долара може перейти в діапазон з верхньою межею у 26,9 грн/$.

Експерт попереджає, що національну валюту чекає не найкращий тиждень, і причин для цього декілька.

По-перше, за прогнозами МВФ, ВВП України скоротиться на 8,2%, що на 0,5 відсоткового пункту нижче квітневого прогнозу. Західні інвестори також прогнозують, що зовнішній борг України за пандемії збільшиться в 2020 році до 93% ВВП країни, в той час як в 2019 році він становив 78,8% ВВП.

"Отриманий транш від МВФ вже був закладений в нинішній ціні долара, тому його фактичне отримання на курс не вплинуло. Великих покупців валюти, як резидентів, так і нерезидентів, наступного тижня не передбачається, великих продавців – теж. Але навіть якщо вони і вийдуть на ринок, то нижче порогової позначки в 26,5 грн/долар Нацбанк курс не опустить. Занадто міцна гривня б'є по експортерах, які і так страждають від низького попиту на їх продукцію, для пожвавлення економіки треба її послабити нижче 27 гривень за долар", - озвучив Шевчишин свій сумний прогноз.

Також не варто забувати, що на світових фінансових ринках напередодні стався розпродаж, в результаті чого фондові ринки і сировини впали більш ніж на 5% на тлі побоювань нової хвилі пандемії і введення карантину.

"Ймовірно, на тлі таких несприятливих очікувань гривня може ослабнути і перейти в діапазон 26,6-26,9 гривні за долар", – резюмував Шевчишин у спілкуванні з журналістами.

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