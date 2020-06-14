Стало відомо, до якої інфляції слід готуватися українцям після карантину

Як передає Politeka.net, таку заяву під час брифінгу зробив глава НБУ Яків Смолій.

Зокрема, українців попередили про помірне зростання інфляції, яка буде рости зі стабілізацією споживчого попиту на товари не першої необхідності.

Смолій нагадав, що за період квітня-травня в Україні був відсутній різкий тиск інфляції через обмежувальних заходів і зміни попиту серед українського споживача, але найближчим часом цей показник знову буде поступово підвищуватися.

«Після кількох місяців перебування на низьких позначках інфляція буде зростати помірними темпами. Але, ймовірно, вона буде повертатися в цільовий діапазон довше, ніж прогнозувалося», - озвучив голова держрегулятора на брифінгу.

Варто додати, що на сьогоднішній день рівень інфляції в Україні становить 1,7%, хоча експерти раніше прогнозували різкий стрибок до позначки в 4-6%.

"Обсяги імпорту майже по всім категоріям товарів залишаються менше докризового рівня, в той же час експорт скорочується менш істотно", - пояснив Смолій і додав, що за рахунок таких процесів гривня отримує шанс на зміцнення.

Раніше уряд прездставив прогноз, згідно з яким, у 2020 році економіка України впаде на 4-8%.

Очікування такі, що криза швидко не закінчиться, а рівень українського ВВП може падати на протязі цілого року.

У прогнозі від Кабміну говориться, що 2020 рік буде вкрай складним, українців очікує падіння експорту та імпорту (на 10% і 14,5% відповідно), зростання дефіциту бюджету (до 8% ВВП) і підвищення рівня безробіття (до 9,5%).

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