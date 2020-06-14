Економічна криза доб'є Україну, з'явився сумний прогноз: "Не варто чекати..."

Економічна криза буде посилюватися, а українцям поки не слід очікувати підвищення зарплат і рівня життя.

Такий прогноз озвучив аналітик Олег Пендзин.

Фахівці погіршили свої очікування, прогнозуючи в 2021 році відновлення рівня ВВП в Україні лише на 1,1%, тоді як раніше в МВФ передбачали зростання на 2,5%.

Олег Пендзин попередив, що й ці цифри, озвучені МВФ, потрібно буде коригувати в негативну сторону, оскільки ще не відомо, як країна оговтається від наслідків карантину.

Він також попередив, що наша країна входить у часи важкої і затяжної кризи, тому українцям не варто очікувати ніяких поліпшень до кінця 2020 року.

Долар різко злетить після вихідних, новий курс валют від НБУ: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 14 червня зміниться в іншу сторону, долар і євро застигнуть напередодні потужного удару по гривні.

Так, згідно з прогнозом, сьогодні сто доларів обійдуться вам в 26,5999 гривень. А вже у понеділок валюті підстрибне до 2673,03 грн (+13,04).

Аналогічна ситуація буде і з курсом євро: валюта буде сьогодні продаватися за 3017,23 грн, а в понеділок подорожчає до 3021,19 гривень (+3,96).

Українцям пригрозили новим посиленням карантину, термінова заява Ляшка: "На кожному шостому об'єкті..."

Пом'якшення карантину, а також тотальне порушення правил, прописаних Кабміном, призвели до того, що в Україні з кожним днем зростає кількість хворих.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко припустив, що саме ослаблення карантину вплинуло на зростання захворюваності.

"Ми пов'язуємо збільшення кількості випадків виявлення китайського вірусу, які реєструються протягом останніх трьох днів, з пом'якшенням карантинних заходів", - зазначив санітарний лікар.

За його словами, влада як і раніше не має наміру посилювати карантин по всій країні і знову вводити жорсткі обмежувальні заходи, але при цьому в областях, де протягом трьох днів поспіль спостерігаються ознаки посилення епідемії, місцеві органи влади повинні вжити відповідні заходи.

Українці отримають щомісячну надбавку до пенсії, але пощастить не всім: хто залишиться без грошей

Українських пенсіонерів очікує нова надбавка до пенсії

В уряді України вже є розрахунки, а також відповідний законопроект про підтримку українських пенсіонерів і підвищення пенсійних виплат.

За словами глави Мінсоцполітики Марини Лазебної, держава буде продовжувати підтримувати людей старшого віку. Зокрема, буде підвищена пенсія певної вікової групи, а саме людям старше 75 років. Їх виплати піднімуть на 500 грн. Таке підвищення називають щомісячної пенсійної надбавкою.

Відомо також, що вже з 1 липня в Україні повинні підвищити мінімальний прожитковий мінімум до 2 118 гривень. Таким чином, розмір мінімальної пенсії також підніметься до 1712 грн. А з 1 грудня нинішнього року планують підвищення ще на 57 гривень.

Нагадаємо, українські пенсіонери будуть отримувати більше: кого чекають підвищення, "тим, хто пропрацював..."

Як повідомляла Politeka, додаткові виплати отримають українці.

Також Politeka писала, що українцям роздадуть нові гроші, хто і на скільки "розбагатіє" з 1 липня.