Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу замість дня народження дочки воліє проводити час в компанії друзів і нової дівчини

Не так давно турецький бізнесмен, з яким минулого року зі скандалом розійшлася Лорак, перестав приховувати свою нову кохану. Нею виявилася візажистка на ім'я Лілія, яку Мурат засвітив у своїх соцмережах. З нею бізнесмен відсвяткував свій день народження.

Проте, днями день народження святкував не тільки він, але і їх з Лорак спільна дочка Софія. Дівчинці виповнилося 9 років. Батько з цього приводу опублікував пост з привітаннями та її архівними фотографіями в соцмережах, проте, як з'ясувалося, сам на святі дочки не був присутній.

Замість цього на його сторінці з'явилися кадри з іншої вечірки, на якій він гуляв в компанії нової коханої і друзів.

У мережі відзначають, що Лілія зовні дуже схожа на саму Ані Лорак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Налчаджіоглу поділився кадрами, як його вітають з днем народження.

Екс-чоловік Ані Лорак похвалився отриманими подарунками. Особливу увагу бізнесмен приділив торта з написом «З днем народження, улюблений». Виявилося, що десерт замовила нова обраниця Мурата.

Також дівчина на ім'я Лілія подарувала імениннику фотохолст.

Зазначимо, що про обраницю Налчаджіоглу відомо небагато — вона працює візажистом в Києві і дає майстер-класи з макіяжу.

В Інтернеті пишуть, що пара зустрічається не перший місяць, але відкритися вони вирішили тільки зараз.

Нагадаємо, колишній чоловік Ані Лорак показав нову коханку-киянку, особисті фото.

Як повідомляла Politeka, струнка Лорак показала ідеально схудлу фігуру: "Краще коханки Мурата".

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