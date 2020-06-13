Бразильська модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, похвалилася формами в крихітній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Кортез позує перед дзеркалом в крихітних прозорих стрінгах, демонструючи бездоганне тіло. Доповнює образ гарний макіяж.

Свої інші значні форми Кортез вирішила прикрити за допомогою волосся. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Хороша, чертовка», «дуже солодкий кадр», «божественні вигини», «ну до чого ж гарна, супер бомба!», «обожнюю такі твої кадри», «Сьюзі молодець! Порадувала мене до вечора», - пишуть вони.

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Маючи за плечима титул кращої попи Бразилії Сьюзі часто знімається для різних відомих журналів, включаючи Playboy, FHM, GQ і Cosmopolitan.

Дівчина постійно розміщує знімки і відео під якими з'являється безліч захоплених коментарів. В цей раз вона потішила користувачів мережі спокусливим фото в незвичайному вбранні.

Сьюзі є великою прихильницею Ліонеля Мессі, що дуже не подобається його дружині Антонелле Рокуццо. Дійшло до того, що вона набила тату з прізвищем Лео на лівій сідниці і його особа у себе на животі. Крім того, на своїй сторінці в Instagram Кортес неодноразово доводила своє небайдуже ставлення до "Барселоні", постя знімки в їх фірмовій футболці. Кілька годин тому вона знову нагадала, що обожнює іспанську футбольну команду.

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