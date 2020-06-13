Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато показала сміливий образ без білизни
Як повідомляє Politeka.net кілька місяців тому популярна модель білизни і купальників підписала контракт з міжнародним агентством Ford Agency і тепер буде брати участь і в європейських зйомках, радуючи шанувальників по всьому світу.
36-річна уродженка Гаваїв часто радує шанувальників відвертими знімками. Вона постає перед чоловіками в білизні і навіть без неї. Цього разу вона запропонувала шанувальникам помилуватися на її фігуру в провокаційному вбранні під який дівчина не стала одягати білизну.
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Знаменита модель позує в костюмі білого кольору, зшитому з щільної тканини.
Піджак вона одягла на голе тіло, а тому її пишні груди і бездоганні ноги – головна родзинка всіх знімків. Доповнювати образ модель пропонує витонченими прикрасами: колечком, золотим браслетом і тонким ланцюжком з великим кулоном у вигляді сльози. Свої довгі локони дівчина зібрала у високий пучок. На обляччя нанесла вечірній макіяж перемістивши акцент на очі: довгі стрілки і коричневі тіні, надали загадковості її чаруючому погляду.
Не дивно, що після побачених кадрів користувачі мережі почали засипати красуню всілякими компліментами:
"Виглядає шикарно. Бути гарячим, це все тобі підходить!", "Аж жарко стало", "Уфффф, як палко і дуууже красиво 😍😍", "Все, вбила мене своєю обалденностью", "Яка жінка...і хто створив тебе такою❤️...", "Королева краси".
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