Одна з найкрасивіших жінок в світі Ізабель Гулар показала свою фігуру в спокусливому купальнику на відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, топ-модель Ізабель Гулар зараз знаходиться в Сен-Тропе, куди вирушила одразу після вимушеного карантину через китайський вірус. Модель Victoria’s Secret насолоджується відпочинком, плаває, засмагає і гуляє на природі.

Не забуває вона й про своїх шанувальників, яких вона радує знімками з відпочинку: позує в купальнику або приміряє гарні вечірні та коктельні сукні. Цього разу вона показала пекучий знімок в яскравому купальнику.

На новому фото вона позує в бікіні яскраво-зеленого відтінку. 35-річна красуня стоїть на дереві, повернувшись до камери полубоком, вигнувши спину назад. Така поза і ракурс вигідно підкреслили підтягнуте тіло моделі - її тонку талію, кубики преса, пружні сідниці і довгі ноги.

Щоб продемонструвати своє волосся у вигідному світлі, дівчина трухнула розкішним волоссям так, щоб воно розвивалося на вітрі. Яскравий знімок припав до смаку численним користувачам мережі, які стежать за сторінкою красуні.

Вони одразу почали хвалити фігуру дівчини, захоплюючись її красою і вишуканістю.

"Ух яка жінка, яка жінка", "Серцевий напад від такої краси", "Твоя фігура 💚", "Нереальна", "Така щаслива", "Фігурі будь-хто позаздрить".

Нагадаємо, що Ізабель Гулар є однією з найкрасивіших і найбільш затребуваних моделей в усьому світі. Вона протягом вже більше 10 років є однією з "ангелів" відомого бренду білизни. А ось в 2007 року вона потрапила в список "найкрасивіших людей світу".

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