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Нацбанк скоротив купівлю валюти на міжбанку - регулятор відзвітував за останній тиждень

Так, Національний банк протягом тижня 8-12 червня купив на міжбанківському валютному ринку лише $40 млн, не продаючи при цьому валюту (це в 10,3 рази менше, ніж за попередній тиждень). Про це передає "Мінфін".

Скільки купив валюти НБУ:

- З 1 по 5 червня він купив на ринку $410,7 млн.

- З 25 по 29 травня $72 млн.

- З 18 по 22 травня $228 млн.

Всього з початку року НБУ викупив на міжбанку $3,18 млрд, а продав $2,79 млрд. Чиста купівля валюти Нацбанком склала $387,5 млн.

За станом на 1 червня міжнародні резерви України, за попередніми даними, склали $25 371,8 млн.

Нагадаємо, в понеділок, 15 червня, НБУ встановив наступний курс валют: 100 доларів обійдуться в 2673,03 гривень (+0,13 грн у порівнянні з попереднім банківським днем, тобто 12 червня), а 100 євро – в 3021,19 гривень (+0,039 грн).

Зазначимо, експерти прогнозують можливий серйозний стрибок курсу долара після 22 червня - через ймовірне скасування карантину, а також відновлення ділової активності в країні після обмежувальних заходів.

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Надалі інфляція буде зростати помірними темпами, але, ймовірно, вона буде повертатися в цільовий діапазон довше, ніж прогнозувалося. Про це повідомив глава НБУ Яків Смолій.

За його словами, зараз на ціни в Україні впливає низький споживчий попит населення – інфляція зараз становить 1,7%, хоча раніше НБУ прогнозував показник на рівні 4-6%. Крім того, сприятливою залишається ситуація на валютному ринку та зі світовими цінами на енергоресурси.

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