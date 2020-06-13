Українських пенсіонерів очікує нова надбавка до пенсії

В уряді України вже є розрахунки, а також відповідний законопроект про підтримку українських пенсіонерів і підвищення пенсійних виплат.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, держава буде продовжувати підтримувати людей старшого віку. Зокрема, буде підвищена пенсія певної вікової групи, а саме людям старше 75 років. Їх виплати піднімуть на 500 грн. Таке підвищення називають щомісячної пенсійної надбавкою.

"Ми будемо продовжувати підтримувати людей. Я про підвищення пенсій певної вікової групи. Людям старше 75 років ми хочемо підвищити пенсії на 500 грн. Це буде щомісячна така пенсійна надбавка", - сказала вона.

Відомо також, що вже з 1 липня в Україні повинні підвищити мінімальний прожитковий мінімум до 2 118 гривень. Таким чином, розмір мінімальної пенсії також підніметься до 1712 грн. А з 1 грудня нинішнього року планують підвищення ще на 57 гривень.

Також раніше повідомлялося, що вимоги до стажу для українців тепер будуть підвищуватися щорічно, і до 2028 року кожен другий пенсіонер буде виходити на пенсію вже в 63 або 65 років, а не 60.

Крім того, у 2021-му підвищать пенсійний вік для жінок – з 59,5 до 60 років. Це буде останній этапом перегляду віку виходу на заслужений відпочинок, у результаті якого жінки і чоловіки зрівняються у своїх правах.

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Як повідомляла Politeka, додаткові виплати отримають українці.

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