З 1 липня в Україні зростуть платіжки за комунальні послуги. Зокрема, подорожчає газ для споживачів - українці платитимуть за блакитне паливо майже за такою ж ціною як і промисловість

Пов'язано це з тим, що з 1 липня в Україні припинить діяти постанова уряду про ціноутворення на газ і вартість буде регулювати ринок.

В середньому українцям, які використовують газову кухонну плиту, доведеться викладати більше на 20-30 гривень на місяць.

Правда, ті, хто використовують газ для опалювальних котлів, і мешканці приватного сектору відчують різницю восени, коли платіжки збільшаться в середньому на 500-600 гривень.

Крім того, всі українці зобов'язані щомісяця вносити абонплату за газ, яка не залежить від ціни та обсягів споживання, пише "Обозреватель". З липня ця абонплата зросте в середньому на 24% і розмір підвищення буде у всіх різний. Сума підвищення буде залежати від двох факторів – від постачальника, а також від того, скільки споживач використовував газу за попередній рік.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував, чи вплине співпраця з МВФ і отримання кредиту на ситуацію з тарифами на комуналку.

За словами глави уряду, в новій програмі співробітництва України з МВФ відсутні жорсткі вимоги щодо підвищення комунальних тарифів.

Шмигаль заявив, що найближчим часом не очікується стрибків ринкової ціни на газ.

«В тарифах на опалення все ще ціна на газ закладена, наприклад, 6500 гривень. За фактом, ринкова ціна газу сьогодні становить 3200, і не видно перспектив її значного зростання. Чому українці в наступному опалювальному сезоні повинні переплачувати за опалення, якщо в тарифах закладено 6500 грн за газ?», - роз'яснив глава Кабміну.

Нагадаємо, українців попередили про втрату житла через комуналки, що відбувається.

Також Politeka писала, що Євросоюз прийняв важливе рішення по Україні, заяву Шмигаля: "Виконали умови для...".