37-річний український танцівник, хореограф і суддя багатьох талант-шоу Влад Яма зворушив мережу новими сімейними кадрами

Як передає Politeka.net, зірка опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких він з дружиною Ліліаною і сином Леоном позують в одязі одного ансамблю. Виявляється, їм пошили схожі костюми на замовлення. До речі, у Влада з сином наряд відрізняється тільки розміром - сірого кольору з червоною обробкою. У Ліліани ж трохи інша колірна гамма - коричнева - і трохи інший фасон - у кофти є капюшон і ширше штани.

На деяких кадрах сімейка зворушливо обіймається, на інших - Яма з дружиною тримають за руки свого малюка, а ще на деяких Влад вдвох з Ліліаною, остання тепло притискається до спини чоловіка.

"Сім'я - моя гордість і найбільше досягнення. Немає нічого крутіше, ніж йти за руку зі своїм сином, особливо коли за другу його тримає улюблена Дружина. У нашому новому “family look” відчуваємо себе справжньою командою. Дівчатка врахували всі наші побажання, зняли мірки і динамічно пошили цю красу. Спасибі! Це Кайф!..😁", - підписав Влад фото.

Користувачі не втрималися від компліментів в коментарях:

"Німий захват!"

"❤️😍🤗Лав"

"Красиво, але подивившись на вартість одного костюма, розумію, що для своєї родини пошию сама "family look"😀"

"Гарна сім'я😇 Дружина прям чарівність💎 і синочок красень. Всіх благ вам😉 "

"Для повного щастя Вам потрібна ще маленька дівчинка:)"

"Влад дружина у вас неземної краси...така гарна..таке обличчя...такі очі..Будьте щасливі!!!!💟💟💟💟💟"

"дуже гарні, аж очі сліпить!!😍😍😍"

"Крутяк!!! Костюми, як у "Джентльменах"

Нагадаємо, у родині Влада Ями "поповнення", хореограф не приховує радості

Також Politeka повідомляла, що розкішна улюблениця Ями з "Танців з зірками" понежилась в морських хвилях

А ще Politeka писала, що фаворитка Ями похвалилася шпагатом, Волочкова обзавідуются