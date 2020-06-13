Відома українська телеведуча Леся Нікітюк приголомшила мільйони підписників незвичайним виглядом

Дівчина, яку всі обожнюють за почуття гумору і харизматичність, постала перед фанатами в образі хижачки. Відповідними фото вона поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

На фото Леся – в образі рисі. На ній коротке плаття «хижого» кольору з запахом, а на обличчі – макіяж, що імітує морду цього граціозного представника сімейства котячих.

У підписі до знімків Никитюк розповіла про те, що вона стала Почесним послом захисту рисі в Україні. Їх у країні залишилося 563, з яких 435 – у Карпатах, решта живуть на Поліссі.

Браконьєри поставили цих чудових тварин на межу зникнення, і не за горами той час, коли діти зможуть бачити рисей тільки як опудал у музеях.

Телеведуча приєдналася до фонду, який займається захистом рисі, і запропонувала підтримати її у питанні порятунку цих красивих тварин.

У коментарях користувачі похвалили образ Лесі, назвавши її «дикою левицею».

Раніше ми писали про те, що Нікітюк влаштувала спекотні танці біля холодильника і захопила шанувальників.

На кадрах Леся позує в білій футболці і джинсових міні-шортах, оголивши ідеальні ноги. Зірка виконує запальний танець на камеру, проте в якийсь момент повертається і «накидається» на холодильник.

«Коли вікно харчування закриється через 5 хвилин🙈», – підписала смішне відео зірка.

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