#врятуємоРись Днями я стала Почесним амбасадором захисту Рисі в Україні❤️ не нада хлопать, краще прочитайте цю важливу інформацію! 1. Для початку, Рись в Україні є😍 За останніми підрахунками налічується 563 рисі. Більшість з них трапляється у Карпатах - 435 особин, про це ми розкажем у новому сезоні ЛеМаршрутка, решта на Поліссі. 2. Зараз рись знаходиться на межі вимирання та існує загроза того, що вже наші діти побачать цю тварину лише в енциклопедіях або в музеях в якості опудала🤬 3.Головна проблема-Браконьєрство😡 Як правило це заможні особи, які хочуть отримати тварину як трофей😖 Слава Богу є нормальні люди які роблять все можливе аби врятувати цих красивих тварин😍 ТМ Моршинська разом з фондом WWF @wwf_ukrain реалізували програму «Врятуємо рись». Я долучаюся і готова продати свій браслет амбасадора прямо зараз!!! І так поїхали «Купи браслет- врятуй Рись» Аукціон в коментах, старт 1000 грн👇🏻 P.S. Відправити донати може кожен. Давайте не залишатись байдужими до цієї проблеми. Makeup @the_artist_ka Dress @dresstoimpress_wear