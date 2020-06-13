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В Нацбанку спрогнозували чи чекає Україну підвищення загального рівня цін на товари та послуги

Надалі інфляція буде зростати помірними темпами, але, ймовірно, вона буде повертатися в цільовий діапазон довше, ніж прогнозувалося. Про це повідомив глава Національного банку Яків Смолій під час прес-брифінгу.

Регулятор повідомив, що інфляційний тиск у квітні-травні був слабким через відчутне падіння споживчого попиту на продукти харчування і товари не першої необхідності.

"Після кількох місяців перебування на низьких позначках інфляція буде зростати помірними темпами. Але, ймовірно, вона буде повертатися в цільовий діапазон довше, ніж прогнозувалося", - сказав Смолій.

Він пояснив, що зараз на ціни в Україні впливає низький споживчий попит населення – інфляція зараз становить 1,7%, хоча раніше НБУ прогнозував показник на рівні 4-6%. Крім того, сприятливою залишається ситуація на валютному ринку та з світовими цінами на енергоресурси.

Адже з початку квітня пропозиція валюти на міжбанківському ринку перевищує попит.

"Обсяги імпорту майже по всім категоріям товарів залишаються менше докризового рівня, в той же час експорт скорочується менш істотно", - заявив Смолій.

Він також додав, що в наслідок цього гривня зміцнилася, а Національний банк, користуючись сприятливою ситуацією, з початку квітня викупив у міжнародні резерви близько 1,8 млрд доларів.

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