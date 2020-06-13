Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "російською Кім Кардаш'ян", опублікувала гарячий знімок своєї подруги

Популярна російська модель не перестає дражнити чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.

Як передає Politeka.net, на цей раз, ідеал для улюбленців пишних фігур вирішила показати, на що здатна одна з її подруг.

У підписі до світлини вона порадила обов'язково підписатися на її сторінку. Швидше за все, більшість шанувальників Квітко прислухалися до її слів, оскільки у її подруги є на що подивитися.

На кадрі вона постала повністю без білизни, одягнувшись лише в наряд, який нагадував сукню. Обтягуюча сітка дозволила розглянути майже всі її злачні місця.

Варто відзначити, що таким чином вона переплюнула свою імениту подругу. Квітко хоч і публікує досить відверті знімки, але останнім часом таких жарких витівок за нею помічено не було. Квітко є чому повчиться у своєї подруги.

Раніше на своїй сторінці в Instagram, вона показала ще одну свою попругу.

Худа блондинка з яскравою посмішкою відразу ж підкорила соціальну мережу, адже кадр дівчини виглядав вельми вдало.

Молода красуня постала в одному лише чорному купальнику без зайвих прикрас і похвалилася легким загаром з легкою усмішкою на обличчі. Світлі локони вона зав'язала в милі гульки, чим також вразила шанувальників Квітко.

Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережу.