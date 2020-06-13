Курс валют в Україні сьогодні, 13 червня, дуже здивує українців

Зокрема, державний регулятор традиційно опублікував новий курс валют, який почне діяти з 13 червня.

Що стосується міжбанку, то курс долара на ньому виріс на 9 копійок до 26,78 грн/$. За євро доведеться віддати 30,26 гривень (знизився на 10 копійок).

12 червня Україна офіційно стала учасником Програми розширених можливостей НАТО

Про це повідомив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а до того ж прикріпив скрін оголошення на сайті Північноатлантичного Альянсу.

Українська сторона подала заявку на участь у програмі НАТО ще в січні поточного року за розпорядженням президента Володимира Зеленського.

Після цього йшли довгі дипломатичні переговори, які увінчалися успіхом 12 червня. Тепер Україна стала ще на крок ближче до того, щоб стати повноцінним членом НАТО.

Кабінет міністрів вирішив перейти до нових послаблень карантину в Україні з 15 червня

Уряд з 15 червня відкриє КПВВ в бік окупованого Криму та непідконтрольних районів донбассов. Особи, які в'їжджають з цих територій в Україну не зобов'язані проходити обсервацію.

У той же час, людей можуть не пропустити, якщо вони відмовляться сидіти вдома на самоізоляції під контролем програми "Дія".

Російська Федерація не планує йти на деескалацію конфлікту на Донбасі

Про це інформує прес-центр штабу ООС з посиланням на звіт ОБСЄ.

Так, безпілотнику СММ ОБСЄ вдалося зафіксувати факт вторгнення російської військової колони, у складі якої було не менше 30 тентованих вантажівок.

За інформацією міжнародних спостерігачів, російська колона вторглася на територію України, минаючи офіційні пункти пропуску на Донбасі.

Нагадаємо, що українці рекордно збідніли на карантині, платити за комуналку нічим: "Грошей вистачить на два тижні".

Як повідомляла Politeka, людям довелося товпитися в переповненій електричці з Києва, фото: "Полум'яний привіт від працівників ЗАЛІЗНИЧНОГО".

Також Politeka писала, що Ляшко "поселили" в одному з кафе Києва, фото: "дезінфікує поглядом".



