Стало відомо, що буде з курсом долара в кінці червня

Про це пише видання The Page.

Фінансисти стверджують, що серйозний вплив на національну валюту нададуть узгодження програми МВФ для Києва та викуп НБУ рекордного в 2020 році обсягу доларів.

Крім цього, серйозний стрибок курсу долара можливий через ймовірне скасування карантину з 22 червня, а також відновлення ділової активності в країні після обмежувальних заходів.

Як стверджує експерт Євгенія Ахтирко, зараз паніка на валютному ринку минула, і фахівці фіксують легкий ревальваційний тиск, викликаний поліпшенням торговельного балансу і в цілому позитивним новинним фоном.

Але невизначеність економічної ситуації всередині України залишається досить високою. Тому ситуаційні сплески курсу долара час від часу можуть мати місце.

Аналітик Юрій Нетесаный прогнозує до кінця червня подорожчання курсу долара в коридорі 26,3-27 грн/$.

«Літо вже традиційно є сприятливим періодом для національної валюти. Справедливо буде це враховувати нарівні з перерахованими факторами і не зовсім стандартною ситуацією як в Україні, так і в світі. Тому варто очікувати, що гривня залишиться стабільною до кінця цього місяця і до кінця літа», заявив він в коментарі журналістам.

Він також порекомендував українцям, які використовують долар для збереження фінансових ресурсів, поки не йти в обмінники. А купувати валюту краще в момент, коли долар зміцнитися на позначці в 26,5 гривень.

«Досвід останніх двох років показує, що купівля долара як засобу заощадження на середньострокову перспективу – не дуже надійна інвестиція. Курс може значно коливатися як в одну, так і в іншу сторону. Цілком можлива ситуація, що курс валюти на момент її продажу може виявитися нижче, ніж курс, за яким вона була куплена», - озвучила свій прогноз Євгенія Ахтирко.

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