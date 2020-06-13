Втеча Меган Маркл і принца Гаррі з Букінгемського палацу не була такою несподіваною

Про це пише британський таблоїд The Daily Mail.

З'ясувалося, що колишні герцоги Сассекські обговорювали відмову від королівських привілеїв ще до весілля.

"Це рішення не було поспішним. Насіння "Мегзита" були кинуті ще до весілля. По правді кажучи, Гаррі довгий час був глибоко нещасний. Вони з Меган відкрито обговорювали можливість піти своїм шляхом", - стверджує обізнане джерело.



Журналісти також спростовують чутки про те, що саме Меган Маркл була ініціатором переїзду в Сполучені Штати.

"Слово "Мегзит" завжди викликало гнів у Гаррі, бо воно означає, що Меган прийняла рішення піти з королівської родини. Однак це рішення він прийняв сам", - продовжив інсайдер.



Раніше ми розповідали, що Меган Маркл після переїзду звинуватили у великій крадіжці. Йдеться про прикраси, які належать покійній принцесі Діані.

За підрахунками журналістів, під час втечі з палацу Меган Маркл прихопила на $10 млн прикрас.

Екс-герцогиня, дійсно, взяла з собою дорогоцінний кільце, яке їй подарував принц Гаррі. Він використовував для виготовлення цього кільця два діаманта з браслета покійної матері. Само собою, це кільце все ще належить Меган.

Однак, за правилами королівської сім'ї, все прикраси повинні були бути повернуті у скарбницю.

Нагадаємо, що примхи Меган Маркл і принца Гаррі обійшлися в десятки мільйонів: про таке не мріяла навіть принцеса Діана.

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