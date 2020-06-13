Втеча Меган Маркл і принца Гаррі з Букінгемського палацу не була такою несподіваною

Про це пише британський таблоїд The Daily Mail.

З'ясувалося, що колишні герцоги Сассекські обговорювали відмову від королівських привілеїв ще до весілля.

принц Гаррі і Меган Маркл

"Це рішення не було поспішним. Насіння "Мегзита" були кинуті ще до весілля. По правді кажучи, Гаррі довгий час був глибоко нещасний. Вони з Меган відкрито обговорювали можливість піти своїм шляхом", - стверджує обізнане джерело.

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Журналісти також спростовують чутки про те, що саме Меган Маркл була ініціатором переїзду в Сполучені Штати.

"Слово "Мегзит" завжди викликало гнів у Гаррі, бо воно означає, що Меган прийняла рішення піти з королівської родини. Однак це рішення він прийняв сам", - продовжив інсайдер.

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл після переїзду звинуватили у великій крадіжці. Йдеться про прикраси, які належать покійній принцесі Діані. 

За підрахунками журналістів, під час втечі з палацу Меган Маркл прихопила на $10 млн прикрас.

Екс-герцогиня, дійсно, взяла з собою дорогоцінний кільце, яке їй подарував принц Гаррі. Він використовував для виготовлення цього кільця два діаманта з браслета покійної матері. Само собою, це кільце все ще належить Меган.

Однак, за правилами королівської сім'ї, все прикраси повинні були бути повернуті у скарбницю.

Нагадаємо, що примхи Меган Маркл і принца Гаррі обійшлися в десятки мільйонів: про таке не мріяла навіть принцеса Діана.

А ще Politeka писала, що Кейт Міддлтон і принц Вільям пішли на радикальний крок, змінивши ім'я: по стопах Меган Маркл.

Також Politeka повідомляла, что розкрито секрет, чому Меган Маркл і принц Гаррі втекли з королівського палацу