41-річна українська співачка Гайтана збентежила чуттєвим образом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в білій сорочці. Зірка сіла на краєчок дивана, розставивши ноги і жалібно дивлячись у камеру.

Більш того, Гайтана розстебнула верхні гудзики і млосно нахилилася вперед, блиснувши спокусливими лініями та округлостями.

Співачка також "забула" надіти штани - залишається загадкою, що ж вона там приховує, прикрившись сорочкою.

"Обожнюю літо, але сьогодні було жарко🔥 Чи ви ховаєтеся від сонця або, навпаки, насолоджуєтеся кожним промінцем? 😎 # гайтана", - підписала це пристрасне фото зірка.

Користувачі кинулися обговорювати пост:

"Ховаємося ❤️ жарко 😘"

"Сьогодні поїхав на річку і 40 хвилин не виходив з води 😀😀😀✌"

"Дуже гарне фото☀️🤗💛"



"Гарний ніс😎"

"Найкраще в жаркому затінку!🙌🏻😂"

"Україна це країна температурних контрастів😅 нас можна вже в космос запускати😂 "

"Дуже красива )) подобається такий розслаблений, мінімалістичний стиль."

"Пожежа!"

Раніше ми повідомляли, пишногруда Гайтана показала дари природи в червоному платті зі сміливим декольте. Співачка вхопилася за груди руками, боячись, можливо, що "розгубить", адже глибина вирізу вражаюча.

"Коли чоловік поважає та піклується про свою жінку, а його ставлення до неї кожну хвилину як до найдорожчої перлини, в родині буде шалене щастя і любов на все життя», - поділилася секретом вдалих відносин Гайтана.

«Аж горить серце у мене від твоїх слів», «розкішний вигляд», «класна, слів немає», «супер красуня», «вау, яка краса», - відреагували користувачі на зухвале фото знаменитості.

Нагадаємо, Гайтана без зайвої скромності потрясла пишним бюстом прямо перед камерою

Також Politeka повідомляла, що екзотична Гайтана зняла білизну заради спокусливій фотосесії, особисті кадри