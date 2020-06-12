Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, здивувала ідеальними вигинами під час пляжного відпочинку

В цей раз знаменитість поділилася жарким кадром, зробленим на пляжі. Дівчина показала, як позувала в стильному білосніжному купальнке, досить крихітних розмірів і зовсім не прикривав її достоїнств, повідомляє Politeka.

Дівчина показала себе лежачи на м'якому білосніжному диванчику з навісом, а за її спиною можна помітити лише пісок. Так, Анастасія позувала в білому бікіні, зовсім не приховує її достоїнств. Тут же восхитив мережі, вона отримала безліч вельми захоплених коментарів:

«Вибачте, міс, ви не заперечуєте, якщо я посиджу поруч і замовлю вам випити?», «Люблю тебе», «Я люблю твій купальник 🔥🔥🔥🔥🔥», «Ангельська малятко любові❤️🔥😍», «Que colorcito ciao y feliz año 🎆», «Білий виглядає краще на вас, дівчинка», «Дуже добре, Люблю твій образ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️», «Така красива і чудово се**уальная і захоплююча !!!».

Зазначимо, Анастасія любить яскравий пляжний відпочинок, тому більшість її фото в соціальній мережі Instagram зроблені саме там. Також дівчина дуже часто показує, як веселиться на модних тусочках і вечірніх світських заходах. При цьому кадри, де Квітко показує фігуру в модних купальниках біля басейну, залишаються як і раніше, найбільш полулярными серед її фанатів.

До цього ми писали, що дівчина любить балувати фанатів жаркими кадрами, зробленими для реклами модної білизни або купальників. Нещодавно Настя також блиснула апетитним виглядом в чорному прозорій білизні-сіточці на ліжку.

Анастасія приміряла при цьому не тільки стандартний комплект білизни, але і доповнила той акуратними підтяжками. При цьому підкреслила свої пишні форми дівчина улюбленим чином - показала їх у тісному бікіні, повернувшись спиною до об'єктиву.

Фанати не залишилися байдужі:

«Неймовірна жінка ,у неї все при ній» «Боже, підкорює такими витівками, люблю», «Прямо таки вогняна пані, я в захваті🔥🔥🔥», «Про, Анастасія 😮😮🔥🔥🔥😮», «Гарячий відок на булочки🔥🔥🔥🔥 😘😍❤️», «Уууаауу немає слів .. 🔥», «Хто ще хоче плескати по чеках?», «Відчуваю сонливось», «Ти позбавила мене сну», «Це неймовірно. Тепер не заснути», «Давай ще».

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.