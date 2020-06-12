Фітнес-модель і власниця найкрасивіших сідниць Сьюзі Кортез поділилася відвертими кадрами

Як повідомляє Politeka.net на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала гаряче відео, в якому показала себе у всій красі (щоб подивитися, скрольте вниз).

Сьюзі Кортез підготувала для своїх шанувальників цілий музичний кліп, заради якого постала в декількох неймовірних нарядах. Для одного з них вона розвалилася в кріслі і зняла ліфчик, прикривши найцікавіше чорними хрестами.

Вона зовсім не соромиться свого виду, адже гріх таке ховати від фанатів. З одягу на ній можна помітити лише джинсову куртку. Образ довершили окуляри, які модель грайливо прикусила за дужку.

В іншому фрагменті дівчина пікантно звивається на ліжку, приймаючи самі розпусні пози. Нижня білизна тілесного кольору практично не приховує принади Сьюзі. Після цього красуня знялася на тлі вікна, піднявши ногу.

Користувачі соціальної мережі залишили багато захоплених коментарів під відео:

"Вау, більше, будь ласка, дитинко"; "Так чудово, просто чудово"; "Чудово".

Раніше Сьюзі Кортез опублікувала не менш гарячі кадри. На моделі було надіто незвичайне нижню білизну, яке просвещалось. Зверху Кортез накинула пухнасту накидку, що додало фото пікантного шарму.

Нагадаємо, що Сьюзі Кортез в мереживі осідлала стілець, засвітивши солодкі місця: "Це так гаряче".

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