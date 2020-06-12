"Якщо коротко, то нічого хорошого"

Українців сколихнула звістка про те, що Національний банк знизив облікову ставку до рекордно низького показника в 6%, чого в історії незалежної України ще не було

Цим рішенням регулятор сподівається підтримати економіку, яка ослабла через пандемії. Відзначається, що в найближчі півроку знижувати ставку більше не будуть, але далеко можливе невелике зниження.

Облікова ставка означає відсоток, під який НБУ фінансує комерційні і державні банки, які потім за рахунок цих коштів видають кредити.

Найсильніше вплив облікової ставки впливає на:

інфляцію, тобто знецінення грошей, що рядові споживачі відчувають на собі за рахунок зростання цін;

доступність кредитів і конкретної процентної ставки за них.

У спрощеному вигляді висока облікова ставка призводить до зниження кількості банків, які бажають брати кредити у центрального банку, що веде до зростання процентної ставки за кредитом, зниження кредитування економіки та населення, падіння попиту і, як наслідок, уповільнення економічного зростання.

Проте зворотною стороною останнього, в даному випадку позитивної, є зниження інфляції і зростання цін на споживчому ринку.

При низькій обліковій ставці відбувається навпаки, тобто зростає кредитування економіки та населення, внутрішній попит і економічне зростання прискорюється, з неминучим зростанням інфляції.

В ситуації, яка зараз виникла в Україні, експерти заявляють, що зниження облікової ставки навряд чи суттєво допоможе бізнесу, який постраждав через карантин. Немає надії і на те, що не компенсує зниження кредитних ризиків, які несуть банки, видаючи кредити бізнесу.

Найбільше облікова ставка НБУ впливає на депозити, доходи від них будуть знижуватися. Експерти відзначають, що це може викликати підвищення інтересу до нерухомості.

Самі українці налаштовані не надто позитивно щодо зміни.

«А якщо коротко, то нічого хорошого не буде. Все і Все в дуплі, у народу грошей немає і роботи теж. А декому все дарма...», «Прощайте депозити», «Вітаємо з рекордом», «Буде відтік депозитів з банків», «Зміцнення гривні? Смішно. До карантину долар був 23-24 грн. Зараз 26.5», «Красиво написано... А може бути вся справа в божевільному падіння платоспроможного попиту і вам більше не потрібно пов'язувати грошову масу для запобігання інфляції?», - пишуть в мережі.

Мало хто вірить, що кредити стануть доступнішими.

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