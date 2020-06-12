Українців чекає перерахунок ряду виплат з 1 липня у зв'язку з підвищенням головного соціального стандарту - прожиткового мінімуму
З 1 липня прожитковий мінімум в Україні збільшать на 74 гривні до 1712 для непрацездатних осіб (на сьогодні він становить 1638 гривень).
Для дітей до 6 років прожитковий мінімум підвищиться до 1859 гривень.
Для дітей від 6 до 18 років - до 2318 гривень.
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Підвищення прожиткового мінімуму вплине на розмір пенсій, субсидій, податків і аліментів.
Так, розмір субсидії визначається наступним чином: середньомісячний дохід одного члена сім'ї ділять на два прожиткових мінімуму, множать на 15% і на загальний дохід сім'ї. То що в результаті вийшло - є обов'язковим платежем за комуналку, а от решта вже повинна покрити субсидія.
Відзначимо, в квітні 2020 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 3,386 млн громадян, а середній її розмір становив 612,16 грн, що на 39% менше, ніж у березні.
Всього в квітні за субсидіями на оплату ЖКП звернулися 42,62 тис. домогосподарств, а призначена субсидія 19,19 тис. домогосподарств.
Згідно з законами, українці отримують пенсії від одного до десяти прожиткових мінімумів. На сьогоднішній день це від 1 638 до 16 380 гривень, а з 1 липня – від 1712 до 17 120 гривень. Виходить, що підвищення торкнеться найбагатших і найбідніших пенсіонерів.
Крім того, після зміни прожиткового мінімуму, зростуть та надбавки за понаднормативний стаж. За кожен рік понад визначеного нормативного (для жінок-30 років, а для чоловіків – 35) буде нарахована надбавка у розмірі 1% від прожиткового мінімуму.
Зазначимо, у Кабінеті міністрів України запевняють, що майбутній перерахунок вже закладено в бюджет Пенсійного фонду, тому жодних затримок бути не повинно.
При цьому фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера, згідно з підрахунками Мінсоцполітики, 3 264 грн. Тобто мінімальна пенсія має зрости не на 74 грн, а на 1626 грн, тобто майже в два рази.
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В такому разі виплати близько восьми мільйонів українських пенсіонерів (які зараз отримують менше 3264 грн) дійсно відчутно зросли б. Однак разом з цим рекзо увелиличся б і дефіцит Пенсійного фонду, який і зараз не маленький.
Що стосується податків, то згідно з Податковим кодексом, для першої групи платників єдиного податку ставка встановлюється в межах 10% прожиткового мінімуму. Так, до 1 липня показник ПМ для працездатного становить 2102 грн, а ставка – 210,2 грн. Після підвищення прожитковий мінімум буде 2197 грн, а ставка – 219,7 грн.
Розмір прожиткового мінімуму впливає і на разову матеріальну допомогу українцям, яких призивають на строкову службу в армію. Вона становить два ПМ.
Позначиться зміна прожиткового мінімуму і на розмірі аліментів. Але це в основному стосується мінімального розміру виплат - законом визначено, що виплата на одну дитину не може бути не менше половини прожиткового мінімуму.
Зазначимо, наступне підвищення прожиткового мінімум заплановано на 1 грудня 2020 року. Для непрацездатних осіб його підвищать ще на 57 гривень до 1769 гривень.
Для дітей до 6 років підвищать до 1921 гривень, а дітей від 6 до 18 років – 2395 гривень.
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